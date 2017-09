Chloé Mortaud, sa vie aux États-Unis : Miss France 2009 devenue businesswoman

Seule ombre à ce tableau parfait, l'élection de Donald Trump. Alors qu'elle déclare ouvertement avoir offert son vote à Hillary Clinton, Chloé Mortaud se veut pessimiste quant à l'avenir américain. "J'ai la naïveté de croire qu'on ne reviendra pas cinquante ans en arrière, mais Trump est en train de raviver tout ce qui avait été enterré ou apaisé", regrette-t-elle, faisant notamment référence aux affrontements de Charlottesville en août dernier. Issue d'un joli métissage, l'ancienne reine de beauté compte bien tenir tête au président et milliardaire américain. "Ma famille incarne ce que Trump déteste et j'en suis fière", lâche-t-elle à Gala. Et qu'importe ce que lui réserve l'avenir au Nevada, c'est bien à Las Vegas que Chloé Mortaud compte agrandir sa famille. Malgré la fausse couche dont elle a été victime il y a six mois, qu'elle évoque pour la toute première fois dans les pages de Gala, la jeune maman espère offrir un jour un petit frère ou une petite soeur à Matis, 4 ans et demi.