Chris Brown : Inquiété par une plainte pour viol aux détails sordides...

Alors qu'il se prépare à entamer au mois de juin sa tournée en promotion de l'album Heartbreak on a Full Moon, Chris Brown doit faire face à l'ajout d'un nouvel épisode à la longue liste de ses démêlés judiciaires : une femme a porté plainte contre lui, affirmant avoir été victime d'un viol à son domicile.

La victime supposée, qui a déposé sous couvert d'anonymat (sous l'alias Jane Doe utilisé dans ce cas de figure outre-Atlantique), dit avoir été violée par un ami du chanteur et contrainte de pratiquer un acte oro-génital sur une autre femme, laquelle - détail particulièrement scabreux pointé dans la plainte - était en période de menstruation. D'après TMZ.com, qui a eu accès aux documents enregistrés par la justice, les faits se seraient produits en février 2007 au cours d'une fête chez Chris Brown où cocaïne, molly (dérivé de l'ecstasy) et marijuana étaient à profusion.

La victime supposée détaille le déroulé des événements à partir du moment où une amie de la star les a forcées, elle et d'autres femmes, à entrer dans une chambre à coucher et les y a enfermées, bloquant la porte au moyen d'un canapé. Piégées - la plaignante souligne qu'on lui avait au préalable pris son téléphone portable -, elles auraient été contraintes d'avoir des relations sexuelles avec Chris Brown et un autre homme, nommé Lowell Grissom. La femme incriminée l'aurait obligée à pratiquer une fellation à ce dernier, avant de la pousser sur le lit et de "s'asseoir littéralement sur son visage et la forcer à lui pratiquer un acte de sexe oral tout en la maintenant avec ses jambes", alors même qu'elle avait ses règles. Le calvaire ne se serait pas arrêté là : alors qu'elle prenait une douche suite à ces abus, la plaignante aurait été de nouveau violée par Lowell Grissom. Les enquêteurs de la police de Los Angeles saisis de la plainte, déposée peu après les faits, n'étaient pas parvenus à déterminer si les actes sexuels étaient consentis ou forcés, précise TMZ.

Si cette affaire ressemble à hélas bien d'autres, elle pourrait bien défrayer la chronique : la victime supposée a en effet choisi pour la représenter Gloria Allred, avocate aussi médiatique qu'opiniâtre de 76 ans qui a représenté dernièrement une grande partie des victimes de l'acteur Bill Cosby. "C'est l'une des affaires d'agression sexuelle les plus effroyables que j'aie vues", a déclaré, au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi, cette spécialiste des droits des femmes. Mais Mark Geragos, avocat de Chris Brown, dénonce une tentative d'extorsion basée sur un récit inventé de toutes pièces : à TMZ, il a même déclaré avoir déjà traité de cette affaire avec sa consoeur en privé en vue d'une médiation et affirme que le caractère fictif de la plainte était alors apparu avec évidence. Une version que conteste formellement Gloria Allred, qui tient ses preuves prêtes et fait savoir que le médiateur qui a interrogé sa cliente l'a jugée "hautement crédible".