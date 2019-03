Chris Martin (Coldplay) menacé par une fan qui croit être en couple avec lui

Selon les informations du site américain The Blast, Chris Martin serait angoissé par les nombreuses visites à son domicile d'une fan qui croit dur comme fer être en couple avec lui. Le chanteur du groupe Coldplay aurait ainsi pris une mesure d'éloignement contre sa stalkeuse, qui la hante depuis de longs mois. Le chanteur, en couple avec Dakota Johnson, aurait déclaré que cette femme s'était rendue plusieurs fois à son domicile, déposant un colis qui lui était destiné sur sa porte d'entrée. Selon sa plainte, que nos confrères ont pu consulter, il lui aurait demandé de partir à de multiples reprises.

L'ex de Gwyneth Paltrow dit comprendre qu'il est une personnalité publique mais refuse de se faire menacer par des fans particulièrement agressifs. Chris Martin déclare également avoir reçu plusieurs lettres qui faisaient référence à ses enfants, Apple (14 ans) et Moses (12 ans), au suicide et à la mort. Dans ses courriers, cette fan fait part de ses "désillusions" face au comportement du chanteur... puisqu'elle croit être "en couple" avec lui.

Pour étoffer sa plainte, Chris Martin a ajouté les déclarations de son garde du corps, témoin de plusieurs scènes, ainsi que le casier judiciaire fourni de la suspecte. La mesure d'éloignement concerne évidemment le chanteur, mais aussi ses enfants et sa compagne, Dakota Johnson. L'artiste de 42 ans tient également à rappeler que cette femme est une "parfaite inconnue" et qu'il est très inquiet pour sa sécurité, ainsi que celle de sa famille. La groupie un peu trop intrusive est donc priée de rester au moins à 100 yards (environ 90 mètres) de la star. Toujours selon The Blast, un procès aura lieu en avril prochain.