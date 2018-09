Gwyneth Paltrow : Rare photo de sa fille Apple, jeune femme coquette de 14 ans

Apple Martin est la nouvelle "fille de" qui a la cote. Il y a effectivement fort à parier que, d'ici à quelques années, l'adolescente de 14 ans suive les pas de sa mère actrice ou de son père musicien, elle qui a déjà dévoilé ses talents de chanteuse. En attendant, la fille de Gwyneth Paltrow et Chris Martin (séparés en 2014) apparaît parfois sur le compte Instagram de sa maman. L'occasion pour les fans de la voir grandir à fière allure...

Mercredi 26 septembre 2018, Gwyneth Paltrow a posté un nouveau et rare cliché capturé au côté d'Apple. Mère et fille se ressemblent comme deux gouttes d'eau et prennent la pose côte à côte. En vrai petite jeune femme, Apple arbore le même maquillage que sa maman, eyeliner aux yeux et rose aux lèvres.