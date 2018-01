Chris Noth : Qui est sa sublime épouse âgée de 35 ans ?

Le 23 janvier, TF1 lance sa nouvelle fiction, Gone. Une série portée par le séduisant et incontournable Chris Noth. Le célèbre Mister Big qui a brisé et reconquis plusieurs fois le coeur de Carrie Bradshaw dans Sex and the City, n'est justement pas un coeur à prendre. Zoom sur sa charmante et jeune compagne, Tara.

Le comédien de 63 ans est en effet un homme amoureux et ne le cache pas sur les tapis rouges. On peut en effet le voir à chaque sortie officielle prendre la pose avec sa compagne sur le tapis rouge, la serrer dans ses bras et même l'embrasser langoureusement. Il s'agit de Tara Wilson qui elle aussi est comédienne.

Les téléspectateurs ont pu la voir dans la célèbre série New York, section criminelle, fiction dans laquelle son époux a justement joué le rôle de l'inspecteur Mike Logan dans les saisons 5 à 7. Mais ce n'est pas là qu'ils se sont rencontrés. Leur rencontre date de quelques années auparavant, en 2004.

Notons également que Tara Wilson est âgée de 35 ans, soit vingt-huit ans de moins que son mari. Une différence d'âge qui leur va bien !