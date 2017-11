Chrissy Teigen et John Legend attendent leur deuxième enfant : l'adorable vidéo

Mariée depuis septembre 2013 à John Legend, Chrissy Teigen ne cachait pas leur désir de deuxième enfant. La brune sexy avait révélé cet été qu'elle espérait tomber enceinte et avait arrêté de boire pour mettre toutes les chances de son côté. "Nous allons essayer d'avoir un enfant. [Ces vacances] nous permettent de nous dire 'voyageons, partons ensemble, voyons nos plus proches amis', avant de recommencer quelque chose de difficile, la fécondation in vitro", avait-elle confié à Cosmopolitan. La future maman s'était de nouveau confiée sur le sujet à InStyle au début du mois d'octobre, alors qu'elle était déjà – secrètement – enceinte au moment de la publication de l'interview. Elle avait alors révélé que tout était prêt pour commencer le processus de fécondation in vitro, également utilisé pour leur petite Luna, et que l'embryon serait bientôt implanté. "Parfois, je ne me rends même pas compte que j'en dis trop", avait-elle lâché.

Lors de la conception de Luna, Chrissy Teigen et John Legend avaient été confrontés à un échec. "La première petite fille n'est pas restée, et la seconde est Luna", avait confié la future maman à InStyle.