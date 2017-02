Chrissy Teigen : La bombe s'affiche entièrement nue et parle de son poids

Lors de cette journée, Chrissy Teigen s'est notamment entretenue avec Entertainment Tonight pour parler de son poids et de ses kilos post-grossesse. Selon elle, la maternité l'a apaisée et lui a permis d'être plus à l'aise avec son image. "Avant d'avoir mon bébé, j'étais le genre de personne qui se pesait trois fois par jour. Je savais combien je pesais à 8h, je savais combien j'étais censée peser à 13h, et je savais combien j'étais censée peser à 20h. (...) Je me sens complètement en paix avec la nourriture en ce moment. Avoir un bébé m'a donné cette étrange confiance en moi-même", a-t-elle déclaré. Et ça se voit !