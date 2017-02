Chrissy Teigen et John Legend : Leur fille Luna gâtée par North et Saint West...

La Saint-Valentin, ce n'est pas que pour les amoureux ! Lundi 13 février, Chrissy Teigen s'est saisie de son compte Snapchat pour révéler que sa petite Luna (10 mois) avait reçu un joli cadeau de la part de North (3 ans) et Saint (1 an), les enfants de ses amis Kim Kardashian et Kanye West.

Proches du mannequin et du chanteur John Legend, la star de télé-réalité de 36 ans et le rappeur de 39 ans ont ainsi fait parvenir une paire de chaussures Yeezy Adidas à la fillette du couple, qui soufflera sa toute première bougie en avril prochain. "Luna, joyeuse Saint-Valentin, jolie petite fille ! Avec tout notre amour, North et Saint", peut-on lire sur carte qu'a fait parvenir Kimye. "Oh mon Dieu ! Kim et Kanye, mon bébé est plus cool que moi", a fièrement commenté en arrière-plan Chrissy Teigen.

La veille, le top de 31 ans était apparu ivre sur les réseaux sociaux à l'issue de l'after party organisée après les Grammy Awards. En rentrant chez elle, la bombe révélée par le magazine Sports Illustrated a pu compter sur l'aide de son mari pour retirer les bijoux qui s'étaient entremêlés dans ses cheveux.

De son côté, John Legend a accordé un nouvel entretien au site E! News pour affirmer son souhait de devenir père à nouveau. "On aimerait avoir plus d'enfants. Nous avons eu du mal à concevoir un enfant par nous-mêmes, donc nous avons obtenu de l'aide [le couple a eu recours à une fécondation in vitro, NDLR]. Cela nous a permis d'avoir Luna et, avec un peu de chance, cela nous permettra aussi d'avoir d'autres enfants dans un avenir proche", a-t-il déclaré. Le chanteur de 38 ans s'est également épanché avec beaucoup de tendresse sur son bébé. "Elle va très bien. Elle est vraiment drôle en ce moment. Elle bouge partout. Elle ne marche pas encore, mais elle rampe avec beaucoup de rapidité et de facilité", a-t-il conclu.