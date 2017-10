Christian Audigier mort : Le documentaire VIF, retraçant sa vie, récompensé !

Christian Audigier est décédé le 9 juillet 2015, des suites d'un syndrome myélodysplasique, une forme sévère de cancer du sang. Mais, avant sa mort, le créateur de mode et entrepreneur français devenu star aux États-Unis avait un rêve : filmer son combat contre la maladie, et surtout sa victoire. Le projet de long métrage, qui avait pour titre initial Never Give Up (N'abandonne jamais, en français), est finalement tombé à l'eau. Mais Fabrice Sopoglian (Mensch Pictures LLC), appuyé par la femme de Christian Audigier Nathalie Sorensen, a fait le choix de poursuivre le rêve de son ami. Le documentaire a été rebaptisé VIF the movie et les producteurs ont parcouru le monde, de Bali à Rio, afin de reconstituer des scènes.

VIF the movie, distribué par Gravitas Ventures, réalisé par Didier Beringuer et produit par Samuel Boutboul, a été dévoilé en avant-première le 19 octobres 2017 dans les studios Raleigh d'Hollywood, à l'occasion du Festival du documentaire de Los Angeles. En compétition notamment face à The Girl and the Typhoons de Marion Cotillard, VIF the movie a été récompensé par l'institut Parajanov-Vartanov. Ainsi, Fabrice Sopoglian a remporté le trophée du meilleur producteur, et Didier Beringuer a été sacré meilleur réalisateur. Une véritable consécration devant de nombreuses stars hollywoodiennes comme le créateur François Girbaud, le réalisateur Pitof ou encore Sean Stewart, le fils de Rob Stewart.

Christian Audigier s'est battu jusqu'au bout

"Cette récompense est l'aboutissement de deux ans de souffrance, nous confie Fabrice Sopoglian, également parrain des Anges de la télé-réalité (NRJ12). J'avais fait la promesse à Christian une semaine avant qu'il parte que je finirais son documentaire. Malgré toutes les difficultés, je suis heureux d'avoir honoré ma promesse. Ces deux trophées sont pour Christian. Je sais qu'il a été un ange protecteur sur tout le tournage. Sans lui, je n'aurais jamais fini !" Finalement, Fabrice Sopoglian a appliqué les conseils de son ami décédé : "Il ne faut jamais abandonner ! Il s'est d'ailleurs battu jusqu'au bout."

Ce n'est pas la première fois que le documentaire fait du bruit. Et pour cause, VIF the movie retrace la vie de Christian Audigier, créateur des marques Von Dutch et Ed Hardy, allant de son passage en prison à son ascension fulgurante. Plus encore, plusieurs personnalités témoignent devant la caméra de Fabrice Sopoglian de leur relation avec le créateur. Parmi elles, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Snoop Dogg, Ed Hardy, Michael Madsen, Daymond John, François Girbaud, Stephen Dorff ou encore Nathalie Sorensen, sa veuve. le journaliste Gilles Lhote, ami de longue date de Christian Audigier, a aidé également à retracer l'histoire.

Au mois de mars 2018, le film sortira aux États-Unis en VOD. Puis, il sera diffusé par la société SONIFI en pay-per-view dans plus d'un million de chambres d'hôtels dans le pays ainsi qu'au Canada. "Christian n'est pas mort, avec ce documentaire il sera toujours parmi nous et dans notre coeur. Longue vie à VIF", déclare Fabrice Sopoglian. En attendant la sortie du documentaire, découvrez la bande-annonce poignante dans notre player ci-dessous !