Christian Louboutin : "Je suis le fils de l'amant de ma mère"

L'enfance et l'adolescence des stars passionnent leurs millions d'admirateurs et les médias ! Christian Louboutin nourrit cette passion en racontant la sienne dans le nouveau numéro de Gala. Le célèbre chausseur y fait une confidence étonnante sur l'identité de son père...

"Il était une fois", Christian Louboutin ! Le créateur de mode de 53 ans est l'invité de la rubrique consacrée à l'enfance des célébrités du magazine Gala. Sur une page, il décrit un Christian Louboutin jeune, "dissipé à l'école" et "enfant roi". Christian Louboutin fait également une révélation sur sa famille : "Vers 9 ans, je pensais que j'étais un enfant adopté car j'étais beaucoup plus foncé que mes soeurs [Christian Louboutin en a trois, de 12, 14 et 16 ans ses aînées, NDLR], blondes aux yeux bleus. Je n'ai jamais osé en parler à mes parents."

Ce mystère, Christian Louboutin l'a récemment résolu ! "Il y a quatre ans, j'ai enfin su la vérité : mon vrai père est égyptien. Je suis le fils de l'amant de ma mère", révèle le natif du 12e arrondissement de Paris. "Je trouve cela formidable, que ma mère ait aimé un autre homme, mais qu'elle soit tout de même restée avec son mari, qui ne m'a jamais fait sentir que je n'étais pas son fils." Ce papa par adoption, ébéniste de profession, est l'une des sources d'inspiration du travail de Christian Louboutin.

"J'ai fabriqué mes premiers souliers avec de la peau de maquereau", confie Christian Louboutin concernant ce job de designer. Aujourd'hui, Il régale la planète Mode avec ses escarpins à semelles rouges.