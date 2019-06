Christina Milian : La chérie de M. Pokora ultratorride en maillot très échancré

Christina Milian est addict aux réseaux sociaux, un gros défaut que son compagnon M. Pokora tente de freiner. Mais pour l'instant, la chanteuse, actrice et mannequin de 37 ans n'est pas encore prête à ralentir la cadence.

Samedi 8 juin 2019, l'interprète de When You Look at Me a proposé une vidéo d'elle à ses 4,9 millions d'abonnés. Elle s'est filmée en extérieur, avec des lunettes de soleil rouges, un verre de rosé à la main et dans un maillot de bain... très échancré. Le verre de vin n'était pas seulement là pour agrémenter la belle journée californienne (elle habite à Los Angeles) mais aussi pour célébrer la journée du Rosé en même temps que le mois des Fiertés. Christina Milian a choisi de se filmer sous toutes les coutures, exposant l'imposant tatouage qu'elle a sur la cuisse. La maman de Violet, 9 ans, dévoile que son maillot de bain très étroit devant l'est tout autant derrière puisque c'est un string. Cette pièce est une création de la marque House of Fine Gold dont elle est l'une des ambassadrices.

Christina Milian avait proposé le même genre de vidéo à la fin du mois de mars dernier, mais dans un ensemble deux-pièces cette fois-là.