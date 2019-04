Christina Milian : La chérie de M. Pokora torride en maillot de bain

Christina Milian n'a pas besoin d'un gros dispositif pour faire grimper la température, une vidéo maison suffit à réchauffer l'atmosphère.

Le 31 mars 2019, la compagne de M. Pokora a publié plusieurs images d'elle en tenue légère, assurant la promotion des créations de la marque House of Fine Gold. Son look minimaliste se composait d'un T-shirt noir et jaune noué sous la poitrine et d'une petite culotte de bain assortie. Afin de dévoiler toutes les facettes des produits, Christina Milian s'est d'abord filmée de face avant de passer de profil. La chanteuse et actrice américaine de 37 ans a ainsi exposé l'imposant tatouage "Believe" qui trône sur sa hanche, mais aussi sa silhouette impeccable et joliment musclée. Christina Milian entretient assidûment ses formes avec des séances de sport régulières. Sa vidéo a d'ores et déjà été "likée" plus de 200 000 fois, notamment par le tennisman français Gaël Monfils qui est un ami proche de M. Pokora.