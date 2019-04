M. Pokora amoureux : le gros défaut de Christina Milian qu'il tente de "freiner"

Depuis l'été 2017, M. Pokora est en couple avec la chanteuse et actrice américaine Christina Milian. Il a même élu domicile aux Etats-Unis, à Los Angeles, afin de pouvoir vivre cette histoire d'amour sereinement.

Interrogé par nos confrères de Télé Star, le chanteur de 33 ans qui revient actuellement avec un nouvel album intitulé Pyramide a accepté d'évoquer sa vie amoureuse de l'autre côté de l'Atlantique. Il a par exemple confié qu'il aimerait bénéficier d'un peu plus de discrétion sur les réseaux sociaux... En effet, la chanteuse de When You Look At Me partagerait trop de moments intimes avec le grand public à son goût !

"C'est vrai que l'on peut nous voir amoureux sur les réseaux sociaux mais ça reste léger de mon côté. Par contre, elle, je la freine car elle en posterait beaucoup", a-t-il assuré dans un premier temps. Et le chouchou du public français poursuit : "On ne se pavane pas, je ne rentre pas dans les détails mais aujourd'hui, je suis heureux et c'est une forme d'équilibre pour moi."

En ce qui concerne sa vie à Los Angeles, M. Pokora – qui affirme dans le même entretien "penser" à fonder une famille – a expliqué : "Ça me fait du bien de pouvoir faire mes courses, remplir un panier. Il faut se rappeler que j'ai commencé ma carrière à 17 ans et que j'ai eu d'énormes responsabilités très jeune. Là-bas, pendant ma pause musicale, j'ai profité. C'était la vraie vie et c'était nécessaire."

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, actuellement en kiosque.