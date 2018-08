Christine and The Queens : "Je suis lesbienne, mais pas tout le temps"

"J'ai souffert d'être une jeune fille peu féminine : j'avais terriblement peur d'être rejetée pour cette ambiguïté", se souvient d'abord la Nantaise. On m'a fait me sentir sale, pas assez polie, pas assez jolie." Mais dès la sortie de son premier album, Héloïse Letissier - de son vrai nom - a fait de son style androgyne une force pour créer son personnage de scène. "L'invention de Christine and The Queens a changé ma vie", raconte t-elle.

Son deuxième opus s'impose comme celui de la confiance et de l'audace pour une artiste assumant aujourd'hui ses envies, son style et ses désirs. Avec Chris, la chanteuse revendique et s'amuse avec son côté masculin : "Quand je me suis coupé les cheveux, la plus ancienne génération de ma famille m'a désapprouvée : 'Tu vas passer sur France 2 avec tes cheveux courts ? Mais qu'est-ce que l'on va dire aux amis ?', confie-t-elle dans un premier temps. Moi, je m'épanouis désormais comme une femme phallique."

Une traîtresse à la cause

Celle qui joue avec les genres va jusqu'à évoquer les limites floues de son orientation sexuelle : "Je pourrais dire que je suis lesbienne, mais pas tout le temps, pas seulement, déclare-t-elle sans filtre. Mais il y a aussi des lesbiennes qui m'interpellent : 'Pourquoi parles-tu d'un garçon dans telle chanson ?' Comme si j'étais une traîtresse à la cause. Il y a toujours des gens pour me soupçonner de ne pas choisir mon camp par intérêt, par calcul."

Chris, sortie prévue le 21 septembre prochain.