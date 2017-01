Christophe Hondelatte : France 3 déprogramme son émission "Crime et châtiment"

Si Christophe Hondelatte connaît le succès en radio sur Europe 1 avec son émission Hondelatte raconte, à la télévision, le journaliste de 54 ans aurait un petit peu plus de mal à s'imposer... notamment auprès de sa direction à France 3.

En effet, interrogé par Thierry Ardisson dans Salut les terriens samedi 28 janvier à propos de son émission Crime et châtiment, Christophe Hondelatte a révélé : "Je voulais faire une émission testimoniale mais Dana Hastier [directrice de l'antenne de France 3, NDLR] m'a dit 'Je te verrais mieux dans le fait divers'". Et de poursuivre du coup avec une annonce inattendue : "Mais je vais vous faire une confidence, le programme va s'arrêter Thierry, France 3 n'est pas contente des audiences, ils ont fait d'autres choix. Donc il reste un numéro de Crime et châtiment sur France 3 et je crois bien que c'est terminé", a-t-il expliqué.

Christophe Hondelatte a ensuite profite de sa présence sur C8 pour dire qu'il aimerait bien voir le programme sur une autre chaîne qui voudrait bien l'accueillir. "J'ai toujours le secret espoir de l'amener ailleurs, ce programme, tel quel. Pourquoi pas venir sur C8, pourquoi pas !", a-t-il lâché. Et Laurent Baffie de réagir avec sa pointe d'humour corrosif habituelle : "Il faut demander à Cyril Hanouna avant ! S'il dit non, tu l'as dans le cul, hein !"

