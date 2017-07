Christophe Maé et Nadège ont célébré leur mariage en Corse, au bord de l'eau

Nadège Sarron n'aura désormais plus à faire d'appels du pied à son compagnon : la chérie de Christophe Maé est officiellement devenue madame Martichon, le véritable nom du chanteur à succès !

Le couple a en effet célébré son mariage il y a quelques jours en Corse, en deux temps, selon une information révélée en exclusivité le magazine Voici, qui promet de l'étayer de photos de la cérémonie dans son édition de vendredi.

Mariage en Corse, Jules et Marcel garçons d'honneur

Un peu plus d'un an après avoir révélé dans les colonnes du Parisien qu'il avait demandé Nadège en mariage, Christophe Maé, 41 ans, a pris Nadège pour épouse en la mairie de Porto-Vecchio jeudi 29 juin 2017, une union civile en tout petit comité. Deux jours plus tard, samedi 1er juillet, le couple célébrait son mariage religieux "au bord de l'eau", en présence d'une "cinquantaine d'invités", précisent nos confrères, détaillant avec admiration l'allure de la mariée, "vêtue d'une longue robe blanche au très joli décol­leté en V en dentelle dans le dos", avec "un voile dans ses cheveux".

En couple depuis treize années, Christophe Maé/Martichon et Nadège sont les parents comblés de deux garçons, Jules, 9 ans, et Marcel, qui fêtera ses 4 ans le 16 août prochain. Les deux frères ont naturellement joué un rôle central lors du mariage de leurs parents, apportant les alliances.

Si jamais tu dis oui...

En mai 2016, à l'occasion de la promotion de son quatrième album intitulé L'Attrape-rêves, le chanteur révélé par la comédie musicale Le Roi Soleil avait officialisé la demande en mariage décrite par l'une des chansons de l'album, Ballerine, adressée à Nadège, danseuse de son état : "C'était le bon moment. Surtout que, depuis plusieurs années, dès que des potes mariés viennent à la maison, Nadège me demande pourquoi elle ne porte pas le même nom que les enfants", confiait-il à propos de ce titre enregistré en une seule prise. On pouvait notamment l'y entendre chanter : "Ne souris pas si je rougis et que mes mains tremblent un peu / Ça fait long­temps que je me dis que ça fait long­temps nous deux / Tu pour­rais me dire non, dans ce cas-là tant pis / Mais tu porte­rais mon nom si jamais tu dis oui." Après l'avoir écoutée, Nadège a "versé une larme, larme qui avait l'air d'être un oui", révélait ultérieurement l'artiste dans la revue Homme de luxe.

Passé le mois dernier par l'AccorHotels Arena de Paris, Christophe Maé poursuit sa tournée triomphale cet été et jusqu'à la fin de l'année. Dates et réservations sur son site officiel.

On leur souhaite, à Nadège et à lui, de continuer à "tracer la route" avec bonheur !