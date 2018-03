Christophe Michalak fou de sa belle Delphine, l'amour de sa vie

Comblée par la découverte de la culture indienne, Delphine McCarty (le nom d'artiste de madame Michalak) a de son côté partagé plusieurs magnifiques photos de leur voyage en Inde. Parmi les visages, les couleurs, les odeurs et les saveurs figurent une photo avec son mari. Christophe Michalak appose un doux baiser sur la joue de son épouse qui légende l'image avec deux coeurs. Love is in the air ! Aucune photo en revanche de leur fils, ce qui laisse largement supposer que ce voyage en Inde se fait exclusivement à deux.