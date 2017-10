Christophe Willem : "Je peux tomber amoureux de garçons comme de filles"

A l'occasion d'une interview accordée ce dimanche 1er octobre au journal Le Parisien, Christophe Willem évoque son autobiographie qui paraîtra le 8 novembre prochain. Il s'attardera notamment dedans sur un sujet personnel, sa sexualité. "J'ai toujours dit que je pouvais tomber amoureux de garçons comme de filles, mais je n'ai jamais voulu être le porte-parole d'une communauté. C'est à la fois insultant et réducteur", confie-t-il à nos confrères.

Ce n'est en effet pas la première fois que le gagnant de Nouvelle Star évoque sa vie sentimentale. En 2009 déjà, il se penchait sur la question dans le magazine TÊTU : "Cette question homo/hétéro m'a toujours choqué. Qu'on me parle d'amour, et là, ça sera plus clair, plus sincère. 'Est-ce que vous aimez un homme ? Une femme ?'. On cherche toujours le côté vicieux, cul. C'est pathétique. J'ai été très longtemps avec des filles, mais il m'est arrivé d'être charmé par des garçons sans pour autant 'être avec'. Je n'ai jamais vraiment franchi le pas avec un homme, je n'ai tout simplement pas encore rencontré une personne qui m'a fait me dire 'Pourquoi pas ?'".

S'il reste toujours discret sur ses histoires d'amour, il avait néanmoins confirmé être en couple fin 2014 lors d'une rencontre avec le média belge DH.be. Mais une fois encore il n'avait rien dit de plus sur la personne dont il était tombé amoureux et n'en a plus parlé depuis.

Peut-être en apprendra-t-on un peu plus son autobiographie à paraître le 8 novembre prochain ? En attendant, on ne lui souhaite qu'une chose, être heureux, et avec qui ça lui chante !