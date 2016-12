Christy Carlson Romano (La guerre des Stevens) : Maman pour la première fois

Christy Carlson Romano, ex-interprète de Ren dans la série pour adolescents La guerre des Stevens (2000 à 2003), a été gâtée pour Noël. L'actrice américaine de 32 ans a donné naissance à son premier enfant.

Comme prévu, l'actrice a accouché le 24 décembre à Los Angeles, dévoile le site People. Christy Carlson Romano, mariée depuis 2013 à Brendan Rooney (un écrivain et producteur, ancien soldat dans la marine américaine), a donné naissance à une petite fille qui a pointé le bout de son nez aux alentours de 16 heures. La demoiselle, qui se nomme Isabella Victoria Rooney, pesait 3,5 kilos à la naissance pour 53 centimètres. "La joie ne suffit pas à exprimer comment on se sent pour ce Noël ! Isabella est la meilleure chose qui nous soit arrivée et nous sommes vraiment reconnaissants envers tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette période si particulière", a déclaré la star à People.

Côté carrière, Christy Carlson Romano n'a guère brillé depuis la fin de la série... L'an passé, on a tout de même pu la voir dans le film The Girl in the Photographs, produit par Wes Craven, et, cette année, sur le petit écran dans le téléfilm Christmas with the Andersons.