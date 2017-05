Cindy Crawford : Son fils Presley, 17 ans, in love d'un supermodel en devenir...

Love is in the air pour le fils de Cindy Crawford et Rande Gerber, Presley. A 17 ans, le mannequin en herbe, égérie de Calvin Klein, n'est effectivement plus un coeur à prendre puisqu'il est en couple avec le top américain Cayley King (19 ans).

Jeudi 11 mai, les tourtereaux ont été surpris en train d'échanger de tendres baisers à l'aéroport de Los Angeles, comme le révèle le Daily Mail. Le grand frère de Kaia (15 ans) venait y déposer sa petite amie, en partance pour un vol intérieur. Avant de se câliner en public, le duo avait été photographié quelques instants plus tôt dans un restaurant de la chaîne de fast food In-N-Out Burger, à Hollywood.

Encore très peu connue du grand public, Cayley King est en phase de devenir l'une des vedettes incontournables de la sphère mode. Tout comme son chéri, elle a signé il y a déjà quelques temps auprès de la très prestigieuse agence IMG Models, à New York. Ces derniers mois, cette jolie blonde aux faux airs de Stella Maxwell et Kelly Rohrbach a défilé et posé pour les plus grands noms de l'industrie, tels que Versace et Miu Miu. Elle a également fait la couverture internationale des magazines Elle (Mexique) Numéro (Russie) et Harper's Bazaar (Allemagne).