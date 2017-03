Stella Maxwell : La petite amie de Kristen Stewart, craquante en lingerie

J-10 avant le début du printemps ! Les premiers rayons de soleil se rapprochent enfin, après le tant redouté automne-hiver. Stella Maxwell renforce l'impatience de leurs admirateurs en se présentant à eux en sous-vêtements...

En novembre dernier, les anges de Victoria's Secret ont posé leurs ailes à Islamorada, en Floride, pour la réalisation d'un nouveau look book. La marque américaine en a publié les premières images officielles. Stella Maxwell y apparaît, habillée des sous-vêtements de la nouvelle collection de Victoria's Secret.

Irrésistible en lingerie, le mannequin de 26 ans (et petite amie de l'actrice Kristen Stewart) enchaîne les poses et exécute un imparable numéro de charme. Très légèrement vêtue et topless, Stella régale ses admirateurs et ceux des ambassadrices de Victoria's Secret. Cet armada de bombes se prépare déjà pour le prochain défilé Victoria's Secret, qui pourrait avoir lieu à Shanghai.

Comme plusieurs amies top models, Stella Maxwell a activement participé au mois de la mode, consacré aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2017. À Paris, la jolie blonde n'aura défilé que pour FENTYxPUMA, nom de la ligne de vêtements de Rihanna.

La Paris Fashion Week terminée, Stella Maxwell retrouve le quotidien de sa vie de mannequin. La jeune femme a tout de même pris le temps de dire au revoir à la Ville lumière, avant un retour pour la prochaine semaine de la mode...