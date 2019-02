Cindy Lopes (Secret Story) maman pour la 2e fois: Une photo de son bébé dévoilée

Pour rappel, Cindy Lopes était déjà l'heureuse maman d'une petite fille prénommée Stella (18 mois). "Cet enfant est arrivé par miracle alors qu'on ne l'attendait plus. On a eu beaucoup de mal à faire ce bébé", avait-elle confié à Public lorsqu'elle était encore enceinte. Depuis plusieurs années, la jeune maman s'épanouit loin des strass et des paillettes.

Pour rappel, c'est en 2009 que le public l'a découverte dans Secret Story. Venue défendre le secret "Je suis bisexuelle", elle était arrivée jusqu'en finale face à Sabrina et Émilie Nef Naf (gagnante de la saison), grâce à son caractère bien trempé qui avait rapidement séduit. Elle a ensuite participé à Carré Viiip en 2011, avant de se tourner vers le théâtre ou la chanson.

En 2016, elle donnait de ses nouvelles à Télé 7 Jours : "J'ai choisi de tout quitter pour aller en Belgique car j'ai moins la pression. En France, il y a un gros poids médiatique. Je travaille dans une boîte de communication."