Claire Chazal pour remplacer Yann Moix dans ONPC ? Pourquoi ça n'arrivera pas !

Depuis que Yann Moix a confirmé son départ de l'émission On n'est pas couché, tout le monde veut connaître l'identité du chroniqueur qui le remplacera. Très vite, Claire Chazal s'est retrouvée au coeur des rumeurs. Si l'ancienne présentatrice du JT de TF1 est restée silencieuse, Laurent Ruquier vient de se confier sur cette affaire.

C'est lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs que Laurent Ruquier a démenti cette information : "Claire n'a jamais été une possibilité... On l'avait choisie une fois pour remplacer Christine Angot car on s'était dit – a tort – que personne ne penserait à elle pour qu'elle revienne chaque semaine." Malgré sa décision, le présentateur de On n'est pas couché ne remet pas en cause le talent de Claire Chazal : "C'est une excellente journaliste, elle est très calée en culture mais ce n'est pas le profil que l'on recherche. On cherche des gens qui donnent des opinions plus tranchées."

Claire Chazal ne sera donc pas face à Laurent Ruquier dans On n'est pas couché la rentrée prochaine. Occupée à présenter le magazine culturel Entrée libre sur France 5, la journaliste de 61 ans avait pourtant fait une apparition remarquée le 4 novembre dernier. Elle avait brillamment pris la place de Christine Angot. "J'ai adoré faire cet exercice", avait-elle avoué à TV Magazine.