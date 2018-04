Claire Danes enceinte : La star de Homeland attend son deuxième enfant

L'heureuse info de la semaine concerne Claire Danes : l'héroïne de la série Homeland est enceinte ! Son mari Hugh Dancy et elle accueilleront bientôt leur deuxième enfant.

C'est à l'animateur radio Howard Stern que Claire Danes a révélé le scoop. La discrète actrice de 39 ans s'est rendue dans les studios de SiriusXM ce mercredi 18 avril, pour la promo de la nouvelle saison de Homeland (dont la diffusion commence ce dimanche aux États-Unis). Claire a confié au présentateur qu'elle attendait son deuxième enfant. Elle a également précisé avoir bien entamé le deuxième trimestre de sa grossesse mais n'a pas dévoilé le sexe du futur bébé.

Claire Danes et son mari acteur Hugh Dancy sont déjà parents d'un petit garçon, Cyrus (5 ans). Ils se sont mariés en France en septembre 2009. Les Dancy vivent à New York et ne se montrent qu'en de rares occasions.

Claire Danes et Hugh Dancy se sont rencontrés sur le tournage du Temps d'un été (Evening en anglais), sorti en 2007. Claire y jouait le rôle d'Ann Grant dans sa jeunesse, personnage principal du film, âgé de 65 ans et atteinte d'un cancer.