Claire de retour dans Les 12 Coups de midi : Nouvelle victoire et confidences !

Surprise, Claire a fait son retour dans l'émission Les 12 Coups de midi (TF1) de ce mercredi 15 février 2017 !

L'étudiante en droit de 29 ans avait battu le grand champion Christian Quesada (52 ans) le 14 janvier dernier. Toutefois, elle avait aussitôt dû abandonner l'émission à cause de ses études. "Je ne peux pas revenir demain car demain matin j'ai des examens de droit pénal et administratifs, et je ne peux pas les rater. Je ne pourrai donc pas être présente demain pour la suite du jeu", avait-elle confiait à Jean-Luc Reichmann (56 ans). Une grande première dans l'histoire du jeu.

L'animateur avait alors indiqué que Claire pourrait revenir quand elle le souhaiterait, mais pas en tant que "Maître de midi". Une déclaration qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisqu'elle a retenté sa chance aujourd'hui face à Nadia et Victor et au Maître de midi Valérie.

"Nous nous étions engagés à rappeler Claire lorsqu'elle aurait fini ses examens", a confié Jean-Luc Reichmann, avant la diffusion d'un magnéto revenant sur sa victoire face à Christian. Après quoi, la jolie blonde, acclamée par le public, est revenue sur le plateau.

Je suis devenue une petite célébrité

Très vite, la maman d'Emma (7 ans) s'est confiée sur sa soudaine notoriété : "C'est un peu fou, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai pris conscience du nombre de personnes qui regardent Les 12 Coups de midi. Maintenant, dans ma ville, je suis devenue une petite célébrité. C'est très surprenant. J'en profite pour passer un coucou à Christian que j'aime toujours beaucoup." Elle a ensuite révélé que ses examens s'étaient "plutôt bien passés" et qu'elle regrettait un peu d'avoir abandonné le jeu.

Toutefois, elle a vite fait savoir à ses concurrents qu'elle comptait bien reprendre sa place. Bien qu'elle ait mal répondu à la question "que signifie l'expression jouer la fille de l'air" (s'enfuir), Claire s'est facilement qualifiée pour la deuxième manche, ne manquant pas d'étaler ses connaissances dès que l'occasion se présentait.

Nouvelle victoire pour Claire !

En revanche, la deuxième manche a été plus compliquée. La candidate est en effet passée au rouge après deux erreurs et a choisi d'affronter Victor en duel. La question ? "Quel homme d'État français est le plus petit : François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Napoléon 1er ou Louis XIV ?" Le beau pompier a choisi Napoléon 1er et, malheureusement pour lui, il s'agissait de Louis XIV (1,63 mètre). Le premier faisait 1,72 mètre, le deuxième mesure 1,65 mètre et le troisième 1,68 mètre. Claire a donc affronté Valérie lors du Coup Fatal.

Malgré quelques erreurs, Claire est ressortie gagnante de cette nouvelle manche, elle est ainsi devenue une nouvelle fois Maître de midi. Et sa cagnotte de 20 500 euros a été validée grâce à ses bonnes réponses lors du Coup de maître. Un moment d'émotion pour l'ex-concurrente de Christian : "C'est tellement un bonheur de revenir."

Espérons pour Claire que sa chance ne l'abandonnera pas demain !