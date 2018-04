Claire (Les Anges 10), son téléphone explose : "J'ai failli être défigurée !"

Lundi 23 avril, Claire Tomek des Anges 10 sur NRJ12 a révélé qu'elle venait d'échapper de peu à un très gros accident qui aurait pu avoir de terribles conséquences.

Comme elle l'a indiqué sur son compte Twitter très suivi, son téléphone estampillé par la célèbre pomme a explosé non loin d'elle alors qu'elle dormait profondément. Choquée, la jolie jeune femme qui a été en couple avec Rémi Notta (Secret Story 9) a voulu mettre aussitôt ses fans au courant.

"Un téléphone qui coûte presque un SMIC mais qui a bien failli me défigurer ! Hier dans la nuit, mon iPhone 6S posé à côté de moi a explosé d'un coup. Ni en charge ni utilisé, il s'est enflammé en quelques secondes provoquant une fumée dans tout mon appart", a-t-elle commencé à raconter. Et Claire de poursuivre son effrayant récit quand on sait à quel point les smartphones ont envahi nos vies : "Les détecteurs de fumée réveillant tout l'immeuble à 3h du mat" ! Mon téléphone a brûlé mon canapé en s'autocalcinant seul. Heureusement que j'ai vite réagi pour éloigner le téléphone de moi ! Si j'avais été au téléphone, ça aurait pu être pire."

Claire Tomek a finalement statué, soucieuse de la santé de ses admirateurs : "Ne dormez jamais avec votre téléphone proche de votre tête, on ne sait jamais ! (Vous pourriez finir comme Freddy dans les films d'horreur). Et Apple, je ne vais pas en rester là."

Le message est passé.