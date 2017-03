Claire Nebout, amoureuse de Frédéric Taddeï : "Il est plus difficile de rester"

Claire Nebout et Frédéric Taddeï s'aiment depuis bientôt vingt-cinq ans. Une belle idylle qui n'est, semble-t-il, pas près de s'arrêter tant ils mettent tout en oeuvre pour que cela fonctionne.

1992, une année qui restera à jamais marquée dans la mémoire de l'animateur et journaliste de France 2 (Hier, aujourd'hui, demain) et Europe 1 (Europe 1 social club). C'est à cette époque qu'il aperçoit Claire Nebout dans le film Association de malfaiteurs, de Claude Zidi. Et le coup de coeur est immédiat ! Impossible pour lui de ne pas tenter de se démarquer lors de sa rencontre avec l'actrice de - actuellement héroïne transgenre de Louis(e), la nouvelle série de TF1 - chez Radio Nova, station de radio où il présentait une chronique littéraire intitulée Aujourd'hui, j'ai lu pour vous.

La suite, tout le monde la connaît. Les tourtereaux – vus au 5e gala de l'association Les Rois du monde lundi 27 février – sont devenus les heureux parents de Diego (17 ans) et se sont pacsés il y a environ cinq ans. "J'ai été mariée une fois et j'ai divorcé, alors il y a sans doute un peu de superstition, la peur d'échouer à nouveau", a expliqué Claire Nebout au cours de leur entretien pour la magazine Gala afin de justifier leur volonté de ne pas se marier. Un détail qui n'empêche pas la comédienne et l'ex-animateur de Paris Dernière (papa d'Alice, née de sa précédente union) de s'aimer comme au premier jour : "Je ne m'imagine pas sans lui et lui ne s'imagine pas sans moi je pense. Je nous vois vieillir ensemble."

Claire Nebout (52 ans) a toutefois admis se battre parfois car, comme tout le monde, leur histoire connaît parfois quelques remous : "Ce qui est rock'n'roll aujourd'hui, c'est de continuer à désirer celui qui partage notre vie. Je crois qu'il est plus difficile de rester." Frédéric Taddeï aussi doit parfois apprendre à composer avec le fort caractère de sa compagne. Un challenge qu'il relève, pour l'heure, sans difficulté : "Je me vois comme un dompteur qui aurait ramené à la maison un animal sauvage qui risque de le manger à tout moment (...). Aujourd'hui, je pense qu'elle aurait pitié de mon grand âge, qu'elle ne me laisserait pas tomber alors que je lui ai donné mes meilleures années."

L'intégralité de l'interview de Claire Nebout et Frédéric Taddeï est à retrouver dans le magazine Gala en kiosques ce mercredi 1er mars 2017.