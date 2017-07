Clara Morgane : Deux fois trop sexy, elle divise ses admirateurs...

D'ordinaire, Clara Morgane met tout le monde d'accord sur Instagram, où les publications la mettant en scène font systématiquement l'unanimité. Mais pas cette fois. Et le pire, ou le meilleur, c'est qu'elle l'a fait exprès.

Bien que l'été soit encore loin d'être terminé, la beauté aux multiples talents et activités (entrepreneuse, chanteuse, comédienne, animatrice, égérie...) est déjà tournée vers 2018 et son incontournable calendrier glamour. Après un millésime 2017 - son 15e - savamment concocté, audacieux et innovant, qui incluait la participation d'autres protagonistes dont sa propre soeur, la prochaine édition sera résolument "Rouge", le thème choisi.

Mais pour l'heure, ce sont les abonnés de Clara Morgane sur les réseaux sociaux qui voient rouge : en marge de ses images de vacances en Corse, la jeune femme de 36 ans, maman depuis décembre 2015 d'une petite fille, leur a demandé de trancher entre deux propositions pour la couverture de ce calendrier 2018. Pas facile de dégager une majorité...