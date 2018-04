Clémence (Koh-Lanta) : Pourquoi son mari a eu "peur" qu'elle retente l'aventure

Après avoir remporté l'édition 2005 de Koh-Lanta (TF1) puis avoir participé au Retour des héros en 2009, Clémence Castel est de retour dans cette nouvelle saison All Stars du jeu d'aventure. En exclusivité au micro de Purepeople.com, la jeune femme devenue maman se confie sur le sujet.

Entre sa première aventure et Koh-Lanta : Le Combat des héros, la vie de Clémence Castel a bien changé. La sportive partage désormais la vie de Mathieu Johann, repéré dans la quatrième saison de la Star Academy (TF1), et elle est devenue la maman de deux enfants : Louis (8 ans) et Marin (4 ans). Aussi, avant de s'envoler pour les îles Fidji, a-t-elle été contrainte de repenser toute son organisation à la maison.

D'ailleurs, son époux a dans un premier temps pris peur que "l'équilibre familial" ne s'effondre. "J'ai attendu un petit peu avant de donner ma candidature parce que je voulais partir le coeur léger", indique la jeune femme atteinte d'une tumeur. Après avoir "beaucoup discuté", Clémence et Mathieu ont fini par trouver une solution. "On a vu qu'on pouvait s'organiser avec nos proches. Et à partir du moment où il m'a dit : 'Vas-y fonce, ça ne va pas se présenter dix fois', je me suis dit : 'Aller, j'y vais ! Je ne veux pas avoir de regret'", poursuit-elle.

Une fois le tournage de Koh-Lanta terminé, la jeune maman est rentrée auprès de sa petite famille. Et à la maison, elle a pu constater que son mari "avait assuré" : "Tout s'est bien passé. Il a fait en sorte que les enfants soient le moins impactés possible en gardant les habitudes, le même environnement..." Mathieu a pu compter sur l'aide de proches afin de mener sa mission à bien.

