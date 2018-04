Clémentine (Koh-Lanta), la polémique du sac à dos : "C'est de la triche"

Clémentine n'a pu échapper à l'élimination cette fois-ci, dans Koh-Lanta All Stars (TF1). Si lors de l'épisode du 6 avril 2018, elle avait réussi à sauver sa peau grâce à un Collier d'immunité, la jeune aventurière n'avait pas le fameux bijou lors du dernier Conseil, alors qu'elle était en danger.

Elle espérait tout de même que ses co-équipiers voteraient contre Dylan. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, un choix qu'elle ne comprend toujours pas. "Je suis déçue par mon ancienne équipe jaune. Je pensais qu'ils avaient plus de valeurs", a confié Clémentine, au détour d'une interview pour nos confrères de Télé Star. Ce qu'elle digère encore moins, c'est le fait que Dylan ait fouillé dans son sac afin de savoir si elle possédait un Collier d'immunité : "Je trouve que c'est clairement de la triche. C'est petit et ça ne se fait pas. C'est une attitude imbécile. Mais cela vient de Dylan. Plus rien ne me surprend de sa part. Il flippait, c'est tout."

De dures paroles qui laissent penser que Clémentine et le beau blond ne sont plus en contact aujourd'hui. Et pourtant, l'aventurière a révélé qu'aujourd'hui... ils sont amis :"Je m'entends très bien avec lui. On est comme chien et chat. On se déteste et on s'aime. Je lui ai dit clairement qu'il a été naze dans le jeu. Je lui dis presque tous les jours qu'il est attachant, même s'il est un peu bêbête."

Comme quoi, tout est possible !