Clémentine (Koh-Lanta) : Accusée de trucage, la production s'exprime

Clémentine était une fois de plus au coeur de toutes les discussions sur Twitter, lors de la diffusion de Koh-Lanta All Stars (TF1), vendredi 6 avril 2018. Se sentant menacée après le remaniement des équipes, la membre des Wakaï est partie à la recherche d'un Collier d'immunité. Un bijou qu'elle a fini par trouver et qui lui a permis de sauver sa place.

Sans surprise, cette situation a fortement agacé les détracteurs de l'aventurière. Certains ont notamment accusé la production de l'avoir aidée à trouver le fameux Collier. Des allégations qu'ALP a démenties auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

Elle a tout d'abord précisé que "Clémentine avait recherché plusieurs heures" l'objet mais que la séquence avait été raccourcie pour des questions de timing. "On n'a que 120 minutes par épisode pour raconter trois jours sur les deux camps et sur l'île de l'Exil. La phase de recherche est très répétitive. Que ce soit pour Clémentine ou pour un autre candidat, elle dure toujours la même durée", a expliqué Julien Magne, le directeur des programmes d'ALP. Et d'ajouter que selon lui, l'affaire avait fait du bruit uniquement parce qu'elle concernait Clémentine : "Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est cette haine contre Clémentine. Chacun peut avoir son avis sur la personne mais malheureusement, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle est conspuée en permanence. Ce doute, ces remarques sur le fait qu'elle trouve un collier participe au 'Clémentine Bashing'. Le vrai point, le vrai problème, c'est que Clémentine trouve un collier et pas quelqu'un d'autre."