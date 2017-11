Clotilde Courau, humiliée et insultée par un politique : Une plainte déposée !

En plein scandale Weinstein, buzz des hashtags #MeToo et #BalanceTonPorc, un élu politique étiqueté Front National a eu la bonne idée d'y répondre en insultant copieusement Clotilde Courau. "Prude jeune fille, prête à signer un contrat dans la chambre de Walstein. #balancetapetasse", écrivait Christian Lechevalier le 17 octobre en citant un tweet où l'actrice et princesse de Savoie apparaissait ultra sexy sur le tapis rouge du Festival de Cannes, il y a plusieurs années.

Un mois plus tard, on apprend qu'une plainte a été déposée contre le conseiller régional Front National de Bretagne. Mais pas à l'initiative de Clotilde Courau. En effet, le collectif de Rennes Les effronté-e-s vient d'annoncer qu'il allait porter plainte. L'association féministe dénonce "des propos publics injurieux et discriminatoires", arguant qu'il "est inacceptable qu'un élu de la République se permette d'injurier publiquement une femme en questionnant sa sincérité et ses intentions".

Le communiqué pointe également un autre tweet de l'élu FN qui comparait le hashtag #BalanceTonPorc à la dénonciation des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. "Une analogie nauséabonde est hors de propos et injurieuse" pour l'association.

Contacté par le site d'Europe 1, le porte-parole du FN Jordan Bardella fait savoir que ces messages auront une suite. "Personnellement, je ne trouve pas ça drôle. C'est indéfendable et il sera rappelé à l'ordre", a-t-il assuré. Une bien maigre sanction compte tenu de l'odieuse attaque.

De son côté, Clotilde Courau n'a pas réagi aux insultes humiliantes de l'homme politique. On ne sait si elle a donné suite à ce tweet en portant elle aussi plainte.