Clotilde Courau : Le superbe tatouage de son prince pour elle et ses filles

Il les a dans la peau ! Emmanuel-Philibert de Savoie, prince de Venise et prince de Piémont (il est le fils unique de Victor-Emmanuel de Savoie, prince de Naples, duc de Savoie et actuel chef de la maison royale d'Italie) affiche sur son corps un beau tatouage dédié à son épouse depuis 2003, Clotilde Courau, et aux deux filles qu'ils ont eues ensemble.

C'est l'actrice, que l'on peut aussi appeler princesse Clotilde de Savoie, qui a dévoilé cette imposant pièce via sa page Instagram. La comédienne récemment vue dans Le Ciel attendra a posté une photo du tatouage qui semble dater de plusieurs mois ou années : une dague ensanglantée traverse un coeur, elle est entourée d'un ruban blanc sur lequel sont inscrits les prénoms de Clotilde, l'épouse d'Emmanuel-Philibert, de Vittoria et de Luisa, leurs deux filles de 13 et 11 ans.