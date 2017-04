Club Dorothée : Les images du look improbable d'une actuelle ministre

Le 31 octobre 1990, le Club Dorothée était le programme incontournable du petit écran, regardé par des millions de jeunes. L'animatrice, Dorothée, ne faisait pas que des jeux ou des happenings mais elle donnait aussi véritablement la parole à la jeunesse. C'est ainsi que ce jour-là, elle reçoit une certaine Emmanuelle...

Alors que la France connaît une grève des lycéens, dénonçant déjà à l'époque un cruel manque de moyens humains et financiers pour étudier dans de bonnes conditions, sur le plateau du Club Dorothée, une jeune lycéenne se fait porte-parole de cette contestation. Son nom : Emmanuelle Cosse ! En effet, la chaîne Youtube du Club Dorothée a ressorti une archive amusante de cette émission du 31 octobre 1990 dans laquelle on peut voir la membre du parti écologiste EE-LV et actuelle ministre du Logement pour encore quelques semaines, venir s'exprimer.

Look typique des années 1990 et coupe de cheveux en pétard sous une casquette, elle ne se laisse pas impressionner par les caméras et déroule son discours. Des années plus tard, Emmanuelle Cosse, qui a vécu des derniers mois très pénibles en raison des accusations portées contre son mari, se fera à nouveau remarquer en participant avec d'autres membres d'Act up (dont elle prendra la présidence) à la pose sur l'Obélisque de la Concorde d'un préservatif géant pour interpeller l'opinion publique dans la lutte contre le sida.

