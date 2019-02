Coeur de Pirate : Duo musical avec sa fille Romy, qui lui ressemble beaucoup

Coeur de Pirate n'a pas fini de devoir jouer du piano pour sa fille, Romy ayant découvert qu'elle maniait cet instrument et les mélodies à la perfection.

Le 24 février 2019, la star québécoise de 29 ans a publié une vidéo sur sa page Instagram, se filmant avec sa fille unique de 6 ans. Le duo apparaît au piano pour une interprétation conjointe d'un tube de ces derniers mois, Shallow de Lady Gaga et Bradley Cooper, issu de la bande originale du film A Star Is Born. "Retour à un sujet très demandé : Romy. Elle vient de comprendre que je peux apprendre ses chansons préférées au piano, donc je suis officiellement screwed [coincée, NDLR]. Aujourd'hui, an Oscars special edition, on vous présente Shallow, a commenté Coeur de Pirate en légende, s'excusant pour son allure. Sorry je suis pas maquillée et je suis fatiguée because I was parenting all day." À ce jour, la séquence a été visionnée plus de 136 000 fois.