Coeur de Pirate : Surprise, elle a de nouveau dit "oui" à Alex Peyrat !

Surprise : Coeur de Pirate a de nouveau dit "oui" à l'homme de sa vie, le tatoueur Alex Peyrat. Comme le révèlent plusieurs photos capturées par la photographe Bianca Des Jardins et postées sur le blog Junebug Weddings, la chanteuse de 27 ans et son compagnon ont récemment renouvelé leurs voeux lors d'une cérémonie intime organisée au Studio L'Eloi, à Montréal.

Entourés de leurs plus proches amis, les tourtereaux ont également célébré leurs noces au côté de leur petite Romy, aujourd'hui âgée de 4 ans. Le couple s'était uni une première fois en juillet 2012, quelques jours seulement avant la naissance de leur fillette. Pour ce second mariage, Romy a donc volontiers joué les demoiselles d'honneur. "La cérémonie était incroyable. Ce n'était pas quelque chose d'officiel, car nous sommes déjà mariés, mais c'était magique et notre fille est venue nous voir juste après que notre ami nous a dit de nous embrasser... C'était vraiment magique", a commenté Coeur de Pirate, alias Béatrice Martin, sur l'une des photos publiées sur le blog.

Sur Instagram, quelques photos ont également été postées. On y voit l'interprète de Comme des enfants en robe blanche en dentelle, regarder tendrement son époux ou bien l'embrasser. Alex Peyrat était lui-même très élégant, vêtu d'un costume noir.