Coeur de Pirate : Son drôle d'accouchement... à base de Pokémon

Le 4 septembre 2012, Béatrice Martin, alias Coeur de Pirate sur scène, met au monde une adorable petite fille répondant au doux prénom de Romy. Un accouchement tout particulier pour la jeune maman. Sur Twitter, elle a révélé un détail assez amusant sur la venue au monde de sa fille chérie. Et de découvrir que Béatrice a un côté geek qu'on ne lui prêtait pas vraiment.

C'est lorsqu'un fan s'étonne de voir que son idole est fan de Pokémon que Coeur de Pirate lui a répondu. "Je jouais à Pokémon SoulSilver en accouchant donc, hum, you tell me", confie ainsi la Québécoise. Du coup, celle qui vient de dévoiler un nouvel album (En cas de tempête, ce jardin sera fermé) a piqué la curiosité de certains internautes. Lorsqu'un d'eux lui demande depuis quand elle est maman et constate qu'il y a un écart de deux ans entre la sortie du jeu et son accouchement, la Pokémon addict répond du tac-au-tac. "En fait j'ai re-joué à SoulSilver à peu près 4 fois depuis sa sortie. La première partie je la fais en 24 heures au total", lâche la chanteuse visiblement aussi bonne "gameuse".

Et côté Pokémon, elle en connaît un rayon. Car pour qui la suit de très près, on sait qu'elle a déjà participé à une publicité pour le jeu, et signé une reprise du thème principal. Sur Twitter, suite à cette révélation sur son accouchement à base de Pokémon, Béatrice Martin a également révélé que son animal préféré était Noctali, mais que son Pokémon de départ (un starter) favori restait Otaquin, une créature de type eau qui ressemble à une petite otarie bleue, avec un nez rose, une jolie collerette bleu ciel et un immense sourire qui nous donne bien envie de le câliner.