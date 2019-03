Colton Haynes, divorcé et en deuil, a sombré: "Bleus sur le corps" et rein abîmé

Colton Haynes (30 ans) fait partie des personnalités invitées à faire la couverture du magazine Attitude, qui fête sa 25e année d'existence. L'acteur des séries Teen Wolf et Arrow fait des confidences touchantes et dit où il en est dans la vie après avoir traversé une sombre bien période.

En décembre dernier, Jeff Leatham (47 ans) signalait à la justice qu'il était prêt à remettre en branle le dossier de son divorce d'avec Colton Haynes. Celui qui est directeur artistique (spécialiste de la décoration florale) du très chic hôtel Four Seasons prenait donc les devants après plusieurs mois d'inactivité dans ce dossier alors que c'est l'acteur qui avait fait la demande le premier... Le couple s'était marié en octobre 2017, sept mois après une romantique demande en mariage du chéri de l'acteur. Puis, en mai dernier 2018, on apprenait qu'une procédure de divorce était lancée.

Interrogé par Attitude, Colton Haynes a été très franc sur l'échec de son mariage, qui est intervenu à un moment où un autre drame lui est tombé dessus, et sur ses conséquences. "Je me suis marié et ça n'a pas fonctionné. Tout cela été très médiatisé et ça m'a fendu le coeur et, alors que je vivais cela, ma mère est morte. C'était il y a seulement un an. À ce moment précis, je me suis écroulé. Mon cerveau a explosé. Je bossais sur une énorme comédie pour un studio, je me suis présenté sur le plateau de tournage et j'ai été viré dès le premier jour. On m'a dit que l'on voyait en moi 'des yeux sans vie, inexpressifs' et c'était le cas. Je crois que c'était vraiment la meilleure décision à prendre que de me renvoyer chez moi. J'étais en plus si attaché à la drogue et à l'alcool pour masquer la douleur que je ressentais que je ne pouvais même plus prendre de bonnes décisions pour moi-même. Je me noyais dans ma propre merde", a-t-il confié.

L'acteur, qui confie avoir passé sept jours enfermé dans une chambre d'hôtel de Beverly Hills avant d'être retrouvé avec "des bleus partout sur le corps", un rein presque à l'arrêt et qui était "incapable de marcher", a alors été placé de force en unité psychiatrique. Par la suite, il passera quatre mois en rehab et, aujourd'hui, il a remis sa vie sur de bons rails.