Colton Haynes : En larmes à son mariage, une vidéo émouvante...

Alors que l'on avait pu voir quelques photos, non officielles, du mariage de Colton Haynes et Jeff Leatham, le site de People publie une série de clichés de ce grand jour. Quant à l'acteur de Teen Wolf et Arrow, il a partagé le lien d'une vidéo rétrospective, dans laquelle il ne retient pas ses larmes.

Colton Haynes (29 ans) a épousé le directeur artistique du Four Seasons, Jeff Leatham (46 ans), le 27 octobre au Parker Hotel de Palm Springs, en Californie. Une cérémonie pour laquelle a officié Kris Jenner ! Dans la vidéo dévoilée par l'acteur, on peut le voir très ému remontant l'allée au bras de sa maman Dana Mitchell. Une fois arrivé, il fond en larmes alors que son fiancé fait son apparition, accompagné de ses parents. "Cette vidéo me fait pleurer à chaque fois que je la regarde. C'était vraiment le jour le plus spécial de ma vie et nous voulions partager un peu de cela avec vous tous. Je ne sais pas ce que je vais faire quand la vidéo complète sera disponible", a écrit Colton Haynes sur Instagram.

Parmi les invités, on a pu voir Sofia Vergara et son mari Joe Manganiello, Melanie Griffith, Jesse Tyler Ferguson, Lisa Rinna, Chelsea Clinton, Dylan O'Brien, Emily Rickards, Billie Lourd, Cheyenne Jackson...