Colton Haynes : Déjà le divorce au bout de 6 mois ! Son mari infidèle ?

C'était bien la peine de dépenser des millions pour une cérémonie grandiose... Colton Haynes, découvert dans la série Teen Wolf puis dans Arrow, est donc en pleine procédure de divorce après seulement six petits mois de mariage. L'acteur de 29 ans aurait-il été trompé ?

Comme le rapporte le site TMZ, rapidement suivi par l'ensemble de la presse américaine, Colton Haynes et Jeff Leatham, directeur artistique (spécialiste de la décoration florale) du Four Seasons âgé de 46 ans, sont donc en plein divorce ! L'acteur a supprimé toutes les photos de lui et de son mari sur ses réseaux sociaux - il en a laissé une qui date de janvier mais qui est une photo de groupe - et l'a unfollow (ce qu'a également fait Jeff Leatham). "Jeff et Colton ont des problèmes dans leur couple depuis quelques mois, suite à leur mariage. Depuis que Colton a arrêté de parler à beaucoup de ses anciens amis, il est devenu de plus en plus dépressif et ne se sentait plus lui-même", a raconté une source proche à Us Weekly. Le couple s'était dit oui après seulement quelques mois de relation lors d'une somptueuse cérémonie à Palm Springs, en présence de nombreuses stars et au cours de laquelle Kris Jenner avait officié. C'était Jeff qui avait fait sa demande en mariage...

Selon la même source, Colton Haynes a récemment été vu éméché dans un bar gay de West Hollywood, à Los Angeles, et clamait qu'il était célibataire. Plus surprenant encore, le beau gosse a posté sur sa chaîne Youtube une chanson intitulée Man it Sucks, qui parle... d'infidélité. Ce coup dur intervient peu après la mort de la mère de l'acteur.