Colton Haynes (Teen Wolf) : Dépucelé à 13 ans par un garçon et une fille...

Colton Haynes, le beau gosse vu dans les séries Teen Wolf et Arrow, ne cache désormais plus rien de sa vie privée, lui qui a longtemps gardé le silence dans les médias jusqu'à son récent coming out. Interrogé à la radio, il a fait une confidence étonnante...

Invité de l'animateur Andy Cohen sur l'antenne de SiriusXM radio, Colton Haynes s'est confié sans filtre sur sa vie. Il a notamment parlé de sa première fois. "J'ai perdu ma virginité à 13 ans, avec une fille et un garçon. Je ne l'avais jamais dit. La fille devait avoir deux ans de plus que moi et le mec devait avoir quelque chose comme 16 ans... C'était une véritable première fois. C'était excitant", a-t-il dit. Son histoire n'est pas sans rappeler celle du comédien de 13 Reasons Why, Tommy Dorfman...

Mais Colton Haynes, qui s'est récemment fiancé avec le fleuriste star Jeff Leatham, a précisé que sa première fois n'était en réalité pas un plan à trois, qu'il avait couché avec l'une puis avec l'autre à des moments différents l'année de ses 13 ans. En revanche, l'acteur de 28 ans n'a pas caché qu'il avait déjà, plus tard, fait des galipettes à plusieurs et qu'il avait aimé ça. "On en a tous eu", a-t-il répondu. Le comédien a aussi révélé avoir couché avec quatre filles dans sa vie et qu'à l'époque du lycée, il avait eu des histoires de coeur avec des femmes et des hommes. Ce n'est toutefois qu'en en mai 2016 qu'il a fait son coming out homosexuel. Une décision qui l'a laissé "plus heureux que jamais et en meilleur santé", a-t-il ajouté.