Conchita Wurst : Nouvelle tête pour la diva très chevelue

Ce mercredi 16 mai 2018, les organisateurs du Life Ball Gala ont tenu une conférence de presse à Vienne, en Autriche, et l'on a pu voir la chanteuse Conchita Wurst. Surprise : celle-ci a totalement changé de look en s'offrant un nouveau style capillaire.

On l'a connue les cheveux longs, ondulés et avec parfois des reflets plus clairs mais on la redécouvre les cheveux noir de jais, coupés mi-longs et lisses avec une large mèche devant les yeux. C'est ainsi que Conchita Wurst, emblématique gagnante de l'Eurovision, est apparue lors de la conférence de presse de l'événement, en compagnie de l'organisateur Gery Keszler. La chanteuse autrichienne de 29 ans, qui a récemment dévoilé sa séropositivité pour ne pas céder à l'abject chantage qu'on lui faisait, est toutefois toujours aussi barbue et s'affiche désormais avec un piercing dans le nez.

Conchita Wurst venait présenter à la presse la 25e édition du Life Ball Gala, qui a pour but de lever des fonds en faveur de la recherche et de la lutte contre le sida. Pendant cet événement, un grand concert est donné et celui-ci se tient au Rathausplatz (la place de l'hôtel de ville viennois). Le prochain show se tiendra le 2 juin 2018 et aura pour ligne directrice The Sound of Music. Les invités auront aussi un dress code à respecter : Style Bible, un choix proche de celui du dernier Met Gala !

Il faudra compter sur la présence de Paris Jackson (pour représenter la Elizabeth Taylor AIDS Foundation), Charlize Theron (pour la Charlize Theron Africa Outreach Project et Dame Shirley Bassey (pour l'amfAR).

Thomas Montet