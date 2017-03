Coralie Porrovecchio (Secret Story 9) : Sa décision radicale interpelle ses fans

Coralie Porrovecchio, révélée par Secret Story 9 (NT1) en 2015 et passée plus récemment par Les Anges 8 (NRJ12), a visiblement eu envie d'un nouveau départ. Sur Instagram, la petite amie de Raphaël Pépin a décidé jeudi 16 mars de vider totalement son compte Instagram où elle est tout de même suivie par 1,2 million d'abonnés, afin de tout recommencer a zéro.

"Hello tout le monde ! J'ai le plaisir de vous annoncer que non vous n'êtes pas fou, j'ai bien supprimé toutes les photos de mon compte Instagram ! Alors vous vous doutez bien que ce n'est pas une erreur, au contraire !", a-t-elle tout d'abord lancé en légende d'un nouveau cliché avant d'expliquer sa démarche encore empreinte de mystère : "Je suis ravie de partager avec vous un tout nouveau projet, que j'ai hâte de vous faire découvrir très prochainement et qui va vous plaire j'en suis sûre ! Je serai donc désormais KORALY pour la petite note d'originalité mais rassurez-vous je resterai toujours la même. A très vite mes amours pour pouvoir échanger tout ça avec vous et vous en dire un peu plus ! Des gros bisous !"

Bien entendu, celle qui a refusé de participer à la 9e édition des Anges a suscité l'interrogation auprès de ses admirateurs. Est-elle sur le point de lancer sa propre ligne de vêtements ? A-t-elle eu envie de tourner la page "télé-réalité" et de dire adieu aux posts sponsorisés qui en découlent ? Tout le monde s'interroge.

"Tu vas ouvrir une chaîne Youtube ou un blog non ?", "Que vas-tu faire ma belle ?", "Tu ne vas pas nous saouler avec des produits à longueur de journée ?", "Pourquoi Koraly avec un 'K' ? C'est moche !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Affaire à suivre...