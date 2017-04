Cressida Bonas : L'ex du prince Harry très amoureuse... de son ex, Harry !

Si leur rupture, après deux ans d'une belle histoire qui fut prometteuse, s'est faite dans des circonstances un peu houleuses au printemps 2014, Cressida Bonas n'a pas mis longtemps à tourner la page de sa relation avec le prince Harry, se jetant à corps perdu dans la comédie et le mannequinat et ravivant en 2015 la flamme d'une ancienne histoire : cette année-là, elle renouait avec un certain... Harry Wentworth-Stanley, son ancien petit ami du temps de leurs études à l'Université de Leeds. D'ailleurs, après quelques turbulences, c'est bien entre ses bras qu'elle est à présent...

Égérie remarquée de Mulberry et actrice en devenir, vue en début d'année dans le confidentiel film d'horreur The Bye Bye Man (avec Carrie-Ann Moss et Faye Dunaway) et attendue dans le drame historique Tulip Fever, Cressida Bonas semble être solidement enamourée de ce gaillard d'1,98 m au physique sécurisant. Sur le site du Daily Mail, des photos du couple, aperçu cette semaine dans Notting Hill à Londres, ne permettent pas d'en douter tant la tendresse qui s'en dégage est évidente. Malgré son éphémère amourette présumée avec Edward Holcroft, acteur de la minisérie BBC à succès Wolf Hall, la jeune femme de 28 ans est revenue vers Harry Wentworth-Stanley, géomètre expert de son état.

Natif du Hampshire et installé à Londres, le robuste jeune homme s'est récemment distingué en levant des centaines de milliers d'euros, épaulé par trois amis, lors d'un défi en aviron (#RowForJames) à la mémoire de son frère James, qui s'est suicidé en 2006 : le quatuor avait traversé l'Atlantique à la rame en 39 jours et Cressida Bonas, après avoir documenté leur périple sur Facebook, n'a pas manqué d'être présente à l'arrivée, à Antigua, pour accueillir son héros. "Quelques-unes des étranges et merveilleuses femmes de ma vie", avait-il écrit en légende d'une photo partagée sur Instagram qui le montrait entouré notamment de – probablement – sa mère et de Cressida Bonas. Alors que le prince Harry et Meghan Markle sont cernés par les rumeurs de fiançailles, ces deux-là aussi pourraient aller loin ensemble.