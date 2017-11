Cristiano Ronaldo a trompé Georgina ? Une bombe de télé réalité balance

Ce n'est ni la première fois, ni la dernière que Cristiano Ronaldo se trouve visé par les allégations d'une bombe inconnue du grand public affirmant avoir eu une certaine intimité avec lui : alors que sa compagne Georgina Rodriguez doit accoucher incessamment de leur premier enfant (une fille qui s'appellera Alana) et n'hésite pas à clamer son amour pour le héros du Real Madrid, une quasi homonyme répondant au nom de Natacha Rodrigues, âgée de 21 ans, affirme que CR7 l'aurait trompée avec elle.

Dans les colonnes du tabloïd The Sun, cette dernière, présentée comme "mannequin" et "star de la télé-réalité" au Portugal, explique que la superstar du football aurait correspondu en secret avec elle pendant deux ans suite à sa rupture avec Irina Shayk, des échanges au cours desquels l'attaquant du Real Madrid aurait dit "adorer son derrière" et exprimé son désir de "le voir en vrai". Ce qui serait arrivé en mars 2017 : alors en couple depuis plusieurs mois avec la jeune danseuse espagnole Georgina Rodriguez (22 ans), Cristiano Ronaldo, après une première invitation annulée à la dernière minute en octobre 2016, l'aurait invitée dans son appartement à Lisbonne et aurait couché avec elle.

Fais comme chez toi...

"Je n'arrivais pas à croire que je marchais dans l'appartement de Cristiano Ronaldo. Mon coeur battait la chamade mais il a été très gentil et m'a dit de faire comme chez moi", raconte-t-elle, disant s'être alors servi un jus de fruits pris dans le frigo du footballeur avant de s'asseoir près de lui et de discuter. "J'ai ensuite pris l'initiative, je me suis levée, j'ai enlevé mon pantalon et je me suis penchée en avant pour lui montrer mes fesses. Il les a embrassées et a dit qu'il les aimait", relate encore Natacha, affirmant avoir fait l'amour dans toutes les pièces de l'appartement et décrivant un amant "attentionné, patient et rasé intégralement".

La laissant repartir deux heures plus tard avec une casquette de baseball en souvenir et 300 euros pour le taxi, il lui aurait demandé le lendemain dans un message de garder cette entrevue "top secrète".

"Je savais qu'il avait une copine mais nous sommes devenus amis, il y avait de la confiance entre nous, un lien, prétend la jeune femme. C'était quelqu'un d'adorable et après avoir échangé pendant si longtemps, c'était incroyable d'être avec lui. Notre nuit ensemble a été spéciale. Mais ensuite, je lui ai dit que j'allais participer à un programme de télé-réalité portugais [Love On Top, NDLR] et il m'a dit de ne pas le faire. Mais j'avais déjà signé le contrat et ça représentait pas mal d'argent. Je n'ai fait aucune allusion à lui dans l'émission, mais il ne répondait plus à mes messages. C'est alors que j'ai découvert qu'il m'avait bloquée [sur WhatsApp]. Aujourd'hui, je pense qu'il s'est juste servi de moi pour le sexe. Je n'ai pas de regrets parce qu'avoir été avec lui, c'était un véritable rêve, mais je me suis sentie trahie."

La demoiselle à la langue bien pendue se permet même de conclure : "J'espère qu'il est fidèle à Georgina désormais. La nuit où nous avons couché ensemble, il m'avait dit que j'étais la seule et qu'il ne l'avait jamais trompée auparavant."

Le plus croustillant dans l'histoire, c'est que Natacha Rodrigues est actuellement enceinte de huit mois (soit depuis mars 2017), mais pas de Cristiano.