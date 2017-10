Cristiano Ronaldo dévoile le prénom de son futur bébé avec Georgina !

Qu'est-il passé par la tête de Cristiano Ronaldo dans l'après-midi du vendredi 27 octobre ? Une véritable envie de partager sa vie de famille avec ses 114 millions d'abonnés sur Instagram ou juste celle de faire le buzz ?

De retour dans sa somptueuse villa espagnole après avoir été récompensé à Londres du titre de Meilleur joueur lors de la cérémonie des Best FIFA Football Awards, se succédant à lui-même, le célèbre attaquant portugais de 32 ans a offert une immersion inédite dans sa vie privée. Du jamais vu ! D'ordinaire si mystérieux sur ce qui concerne l'extra-sportif, Cristiano Ronaldo a tout montré au cours de plusieurs vidéos tournées en direct et à la durée de vie éphémère, qu'il a toutes supprimées depuis.

Ainsi, dans les séquences qui circulent depuis sur les réseaux sociaux et Youtube, on découvre CR7 dans son salon de jardin avec son fils aîné Cristiano Jr. (7 ans), ses jumeaux Eva et Mateo nés par mère porteuse en juin dernier qui sont assis et allongés sur un fauteuil d'extérieur. Mais aussi sa jeune compagne espagnole de 23 ans Georgina Rodriguez. Pour la toute première fois, Cristiano Ronaldo évoque l'arrivée prochaine d'un quatrième enfant, celui que porte Georgina Rodriguez et qui devrait naître dans les prochaines semaines. Le quadruple Ballon d'or qualifie sa compagne de "novia" (fiancée) dans l'une des séquences, renforçant la rumeur qui les dit en route pour le mariage. Dévoilant des gros plans sur ses jumeaux, des images de son aîné qui joue au foot dans son immense jardin, mais aussi de lui en train d'essayer de consoler Mateo qui pleure avant de s'en débarrasser, l'attaquant madrilène attend la toute de fin de son intervention en direct pour partager une information inédite.

Le nom de ma fille sera...

Comme cela avait fuité par accident, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez seront bientôt les parents d'une petite fille dont ils ont choisi le prénom et qu'ils ont dévoilé. "J'ai choisi le premier prénom et Gio le deuxième. Le nom de ma fille sera Alana Martina. Je voulais le partager avec vous. Je trouve que c'est un joli prénom", a-t-il ainsi lâché face à l'objectif de son smartphone, Georgina se trouvant à ses côtés pour cette grande annonce, tenant la petite Eva, très calme, dans ses bras.

Repéré pour la toute première fois avec Georgina à l'automne 2016 au cours d'un passage chez Disneyland Paris, il portait alors une perruque ridicule, Cristiano Ronaldo a mis plusieurs semaines à officialiser avec sa nouvelle compagne. C'est au début du mois de janvier que les tourtereaux ont posé pour la première fois ensemble, lors de la cérémonie Best FIFA Football Awards qui s'était déroulée à Zurich. Les soupçons de grossesse ont débuté à la fin du mois de mai, lorsque l'attaquant vedette du Real Madrid a publié sa toute première photo de couple avec Georgina sur sa page Instagram, image sur laquelle il posait sa main sur le ventre de sa chérie.