Cristiano Ronaldo fiancé à Georgina Rodriguez ? L'énorme diamant qui interpelle...

Le 16 septembre denier, Cristiano Ronaldo se trouvait à Lisbonne pour assister au match du Sporting contre Tondela au stade José Alvalade, accompagné de Georgina Rodriguez. Si la présence du célèbre attaquant portugais de 32 ans, qui a fait ses débuts au Sporting, n'est pas passé inaperçue, ce n'est pas la star du Real Madrid qui a attiré tous les regards mais la main gauche de sa compagne, et plus précisément son annulaire. Discrète dans une tenue noire, les cheveux lâchés et la bouche dessinée d'une rouge à lèvres écarlate, Georgina Rodriguez portait une bague jamais vue auparavant. Pas n'importe quel bijou mais un imposant diamant qui a tout de suite mis la presse espagnole en alerte. Cristiano Ronaldo et sa danseuse espagnole de 23 ans se seraient-ils fiancés en secret ? C'est la grande question que beaucoup se posent, sans avoir de réponse pour le moment.

Pourtant, dès le lendemain (dimanche 17 septembre), c'est sans cette fameuse bague que Georgina Rodriguez a été repérée en séance shopping alors qu'elle se trouvait à Madrid avec des amis. En look décontracté, la future maman a une nouvelle fois pris soin de camoufler son ventre rond. Selon la presse espagnole, l'accouchement de la compagne de CR7 est pourtant prévu pour le mois de novembre et c'est une fille qui devrait pointer le bout de son nez. Autant d'informations qui restent à l'état de rumeur puisque le couple ne s'est jamais exprimé officiellement sur le sujet. La grossesse de Georgina Rodriguez avait été confirmée en off par Cristiano Ronaldo en juillet dernier, lors de l'inauguration d'un nouveau restaurant à Ibiza dont il est l'un des actionnaires, tout comme Rafael Nadal.

Papa d'adorables jumeaux prénommés Eva et Mateo depuis juin dernier, nés par mère porteuse, le quadruple Ballon d'or avait mis plusieurs semaines à officialiser sa nouvelle paternité. L'attaquant star avait mis fin aux spéculations en publiant un message sur sa page Facebook après l'élimination du Portugal en Coupe des confédérations face au Chili.