Cristiano Ronaldo papa de jumeaux : Il confirme enfin !

Carnet rose pour Cristiano Ronaldo ! La superstar du football portugais a mis fin aux spéculations et à l'utilisation du conditionnel à propos de la naissance de ses jumeaux.

Voilà deux semaines que la presse portugaise a annoncé que Cristiano Ronaldo était devenu papa de jumeaux, une fille et un garçon (Eva et Mateo), nés d'une mère porteuse. Si l'attaquant du Real Madrid n'avait pas répondu aux rumeurs, y compris à celles qui faisaient état d'une rémunération pour le moins élevée pour la mère biologique, des indices ne laissaient guère de place au doute. Comme la gaffe de son neveu – le fils de sa soeur Katia – qui, au côté de sa mère sur un plateau télé, avait confirmé la nouvelle.

Il a fallu attendre l'élimination du Portugal en Coupe des confédérations (face au Chili, 0-0 après prolongations, 3-0 aux tirs au but), pour voir Ronaldo évoquer enfin cette nouvelle paternité. "J'ai été au service de la sélection nationale, comme toujours, corps et âme, alors même que j'avais en tête la naissance de mes deux enfants", explique-t-il dans un post Facebook publié au milieu de la nuit. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à atteindre le principal objectif que nous nous étions fixés, mais je suis sûr que nous continuerons à donner de la joie aux Portugais. Le président de la Fédération portugaise de football et le sélectionneur ont eu aujourd'hui une attitude qui m'a touchée et que je n'oublierai pas." Et de conclure : "Je suis très heureux de pouvoir enfin être avec mes enfants pour la première fois."