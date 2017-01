Cristiano Ronaldo amoureux : Il officialise avec Georgina Rodriguez au gala FIFA

La dernière fois que Cristiano Ronaldo s'est rendu à la cérémonie FIFA Football Awards en couple, c'était avec son ex-compagne, la bombe russe Irina Shayk, en 2014. Sans que l'on s'y attende, le célèbre attaquant portugais de 31 ans a profité cette grande soirée sportive organisée cette année encore à Zurich, et présentée par la sublime Eva Longoria, pour officialiser sa nouvelle romance avec Georgina Rodriguez.

Repérés à plusieurs reprises ensemble, à la sortie d'un concert de Justin Bieber ou dans les tribunes du stade Santiago Bernabeu de Madrid, le footballeur et la jeune femme n'avaient encore jamais posé ensemble sur tapis rouge. C'est maintenant chose faite. Et pour prouver que son histoire avec la belle Georgina est sérieuse, CR7 a également posé avec son fils, Cristiano Jr., lors du photocall réalisé le 9 janvier.

Sacré, sans surprise, meilleur joueur de 2016 par la FIFA aux dépens de l'Argentin Lionel Messi et du Français Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo a savouré son nouveau succès. Ce trophée, qu'il a généreusement embrassé sur scène alors qu'il n'a échangé aucun baiser avec sa nouvelle compagne, s'ajoute à son quatrième Ballon d'or remporté en décembre dernier.

Et si la star du Real Madrid a partagé plusieurs photos avec son prix "The Best" sur sa page Instagram, aucune photo de couple à l'horizon.