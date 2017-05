Cristiano Ronaldo : La déclaration d'amour tant attendue à Georgina Rodriguez !

Au début de son histoire avec Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo se cachait, n'hésitant pas à utiliser toutes les méthodes, même les plus ridicules, pour tenter de passer inaperçu. En vain. La toute première fois qu'il a été aperçu avec sa nouvelle petite amie, le célèbre footballeur portugais de 32 ans portait une perruque... C'était en novembre dernier lors d'une visite pas aussi discrète qu'il l'aurait voulue à Disneyland Paris. Le couple a parcouru beaucoup de chemin depuis puisque CR7 et sa petite bombe, et danseuse, espagnole de 23 ans s'exposent aujourd'hui au grand jour.

Après que Georgina Rodriguez a partagé sa toute première photo de couple un peu plus toute cette semaine, c'est à présent au tour de Cristiano Ronaldo de faire de même. L'attaquant star du Real Madrid a récolté plus de 4 millions de like sur sa page Instagram après avoir publié sa première photo avec sa compagne. Le couple apparaît assis dans un large canapé, Cristiano Ronaldo en jogging gris et T-shirt blanc, tandis que Georgina porte une petite robe nude décolletée et à fines bretelles (une nuisette ?). La photo aurait-elle été prise au réveil ? Une chose est sûre, CR7 ne s'est jamais montré aussi tactile avec sa compagne, il s'est même laissé porter par un élan d'amour en légendant la photo d'un unique symbole, un coeur. Une déclaration d'amour simple mais on ne peut plus claire.